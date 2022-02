À l’âge de 23 ans, Assad Wasfi Al Hanini a atteint un point de sa carrière où beaucoup d’hommes d’affaires veulent atteindre. Son dévouement, son travail acharné et sa confiance l’ont aidé à établir plusieurs entreprises qui ont du succès. Le parcours d’Assad est inspirant et aussi plein de défis et de difficultés. Il est impliqué dans plusieurs domaines, car il est un combattant d’arts martiaux mixtes, un ingénieur, un entrepreneur et un artiste.

C’est pendant son adolescence qu’Assad a décidé qu’il voulait faire quelque chose qui lui appartienne. Il est né en Jordanie avec une origine palestinienne et y a passé la majeure partie de son enfance. Il a vécu dans plusieurs pays depuis lors. Il a commencé sa carrière dans les arts martiaux mixtes à l’âge de 17 ans. À la recherche de meilleures opportunités, Assad a déménagé dans différents endroits du monde comme l’Angleterre, la Grèce, le Qatar et plusieurs endroits. Il a fait son baccalauréat en génie civil à l’Université américaine et sa maîtrise en commerce à l’Université de Bedfordshire, en Angleterre.

Avec un de ses amis, Assad a lancé sa première société d’événements et de gestion appelée “Kings Club” en Jordanie. La société événementielle a connu une croissance immense en un rien de temps. Ils ont géré de nombreux événements principalement dans le domaine des arts martiaux mixtes et géré un certain nombre d’athlètes.

Pour 2020, Assad Al Hanini avait prévu de faire équipe avec un certain nombre d’autres entreprises dans le domaine. Cependant, la pandémie, le confinement et les problèmes financiers en Jordanie ont affecté toute sa structure de planification. Avec tout ça, il n’a pas lâché prise. Assad a décidé de s’adapter et a commencé à faire du business development dans plusieurs pays. Autant d’affaires ont souffert cette année-là et ont besoin de se reconstruire. Grâce à ses contacts et à ses grandes compétences en affaires et en marketing, la société d’Assad a noué en un rien de temps des liens solides avec la Russie, les Émirats arabes unis et la Grèce.

Assad Al Hanini déclare : « Lorsque les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, nous nous sommes assurés de maintenir le mouvement, car il n’y a pas de temps pour se déformer. Nous devons rester sur le marché. Peu importe ce qu’il faut. J’ai toujours voulu créer une entreprise dans certains des pays que j’ai visités, je suis content d’avoir eu la chance de le faire.

Il a travaillé comme directeur de la production dans le film Theeb, un thriller dramatique d’époque coproduit à l’échelle internationale en 2014, écrit et réalisé par Naji Abu Nowar. C’est une histoire de passage à l’âge adulte sur un garçon bédouin, Theeb, qui doit survivre dans le désert du Wadi Rum. Le film se déroule pendant le théâtre moyen-oriental de la Première Guerre mondiale, à la suite de la grande révolte arabe contre l’Empire ottoman au pouvoir.

Pendant la pandémie, il faisait partie de l’équipe de production du court métrage The Present réalisé par Farah Nabulsi et co-écrit par Nabulsi et Hind Shoufani, sur un père et sa fille dans les enclaves palestiniennes de la Cisjordanie occupée par Israël essayant d’acheter un cadeau d’anniversaire de mariage. Il est sorti sur Netflix le 18 mars 2021 et a été nominé pour l’Oscar du meilleur court métrage d’action en direct.

Assad a une grande gratitude envers sa famille en raison de leur soutien. Il a également mentionné que son environnement des personnes qui l’entourent est ce qui fait son succès tel qu’il est à cet âge.