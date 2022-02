Vous avez besoin d’aide pour monter ou installer vos meubles ? Vous avez un bug informatique qui vous empêche de travailler ? Votre machine à laver est tombée en panne et vous ne savez pas à qui faire appel ? Sachez que vous n’aurez plus besoin de faire appel à des professionnels pour vous venir en aide. En effet, dés cet été une application d’entraide sera disponible et qui va mettre en relation les particuliers. L’objectif étant que les personnes qui se servent de l’application puissent bénéficier d’un coup de main d’une personne ayant des compétences particulières, où qu’il soit dans un pays francophone. Toutefois, pour que cela marche, la personne qui vient en aide doit également être en possession de l’application. Aujourd’hui, les applications d’entraide entre particuliers sont très tendance. Parmi ces dernières, on peut citer comme exemple Watchdo. Et ce qui différencie cette dernière des autres, c’est qu’elle permet de gagner des monnaies virtuelles ou cryptomonnaies.

Les applications d’entraide entre particuliers : tout ce qu’il y a à savoir

Pourquoi faire appel à un professionnel, dépenser énormément d’argent alors qu’un vrai passionné se trouvant n’importe où en France peut s’occuper de l’intervention. C’est ce qui résume le mode de fonctionnement de l’application d’entraide entre particuliers. Le principe de cette dernière est simple. Quel que soit le travail à faire, tonte de la pelouse, babysitting, bricolage, repassage des linges, etc. Il suffit de se connecter sur l’application et faire appel à un particulier possédant les qualifications nécessaires pour l’intervention. Cette aide est totalement gratuite si vous aussi vous venez en aide aux personnes. Sinon vous devrez vous acquitter de 0.50 cts d’euros pour trouver de l’aide si vous avez utilisez les 3 aides disponible dés la première inscription. La crise sanitaire liée au coronavirus a permis à ce type d’application de se développer et on peut dire qu’elle révolutionne le quotidien grâce à des idées simples : partager les compétences de chacun à ceux qui ont en besoin, sans avoir à se ruiner. Facile d’utilisation, rapide et sécurisée, les applications d’entraide entre particuliers rassemblent une vraie communauté. En effet, le nombre de personnes attirées par le concept ne cesse d’augmenter. Et le fait qu’elles soient nombreuses permet de tisser de vrais liens entre elles. Parmi les meilleures applications de ce genre, on peut citer watchdo comme exemple. Une version premium va vous permettre de recevoir des dons en jetons virtuel échangeable en monnaie fiduciaire comme l’euro. Pour en savoir davantage, on vous invite à lire le paragraphe qui suit.

Watchdo, c’est quoi comme application ?

Comme cité ci-haut, Watchdo est une application d’entraide entre particuliers. Elle a été créée par Stéphane DONA passionné par la cryptomonnaie depuis plus de deux. Comparée aux autres applications d’entraide disponibles sur les deux plateformes (iOS et Android), Watchdo est un peu différente. C’est en quelque sorte une application 3.0. Maintenant, la question est de savoir à quoi elle sert vraiment. Watchdo a été créée pour mettre en relation des personnes qui ont besoin d’un service en particulier – on appelle ces derniers des Help Me – avec les Helpers : personnes ayant des compétences différentes. Pour échanger, les deux parties peuvent se parler via la fonction appel vidéo intégrée dans l’application. L’application est encore en phase test, mais il ne faut pas attendre longtemps pour sa sortie officielle. Qu’est-ce qui la différencie des autres applications d’entraide entre particuliers ? Eh bien, Watchdo est une application innovante. L’utilisateur n’a qu’à décrire ses soucis à un Helper pour que ce dernier lui vienne en aide directement par visioconférence. La proximité n’est donc pas un critère très important avec Watchdo. Le Helper peut intervenir de n’importe où, du moment qu’il a accès à Watchdo et internet. Jusqu’à maintenant, elle est la seule application qui permette aux Helpers d’intervenir sans le moindre déplacement. Encore plus intéressant, la version premium de Watchdo permet à tous les Helpers de recevoir des monnaies virtuelles à chaque intervention. Cette cryptomonnaie, ils peuvent l’échanger sur Pancakeswap à tout moment.

Ce qu’il faut retenir

Avec des applications d’entraide entre particuliers comme Watchdo, on n’a plus vraiment besoin de faire appel à des professionnels. Dorénavant, les besoins des Help me vont constituer un revenu pour les Helpers. Et ce qui rend intéressant l’application, c’est son développement dans le monde pour 2023 et la version premium qui réserve bien des surprises pour les utilisateurs. Mis à part Watchdo, quelques applications similaires, mais moins innovantes se sont également développées pendant le confinement. En guise d’exemple, on peut citer Allovoisins qui a été conçue pour faire appel à des personnes habitant près de chez soi, Emprunte mon toutou qui met en relation des particuliers avec des bénévoles qui promènent les chiens, etc.