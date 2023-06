Comment s’y prendre pour bien investir dans les cryptomonnaies

L’investissement dans les monnaies virtuelles cryptées peut être une opportunité pour diversifier votre portefeuille d’investisseur. Chaque jour, de nombreuses solutions technologiques sont développées pour aider à investir intelligemment dans les cryptomonnaies. Vous trouverez par exemple des robots informatiques pour le trading. Dans le présent article, vous découvrirez les différentes attitudes à adopter pour bien investir dans le trading.

Qu’est-ce qu’une cryptomonnaie ?

Une cryptomonnaie est une devise cryptographique. Contrairement aux monnaies fiat, les cryptomonnaies sont un système financier décentralisé. Elles ne sont soumises sous l’autorité d’aucun gouvernement et ne sont sous le contrôle d’aucune banque centrale.

Investir dans les devises cryptographiques peut être une alternative pour dupliquer vos actifs financiers. Mais il faudra savoir s’y prendre pour pouvoir tirer le maximum de bénéfice de ces cryptoactifs. Pour acheter les devises cryptographiques nécessaires pour débuter votre investissement, vous pouvez vous servir des services de la plateforme de courtage en ligne bitcoin 360 ai.

Quelles sont les étapes à suivre pour investir sur les cryptomonnaies ?

Pour bien investir sur les cryptomonnaies, vous devriez :

Choisir votre plateforme de courtage en ligne

La plateforme de courtage est un espace virtuel qui permet aux différents investisseurs de se rentrer et d’échanger entre eux. Le choix de la plateforme de courtage en ligne est la première pour investir dans les cryptomonnaies. Grâce à celle-ci, vous avez la possibilité de miser non seulement sur les devises cryptographiques, mais également sur divers produits dérivés.

Les plateformes de courtage en ligne se démarquent les unes des autres par les différents marchés boursiers qu’elles proposent. Vous trouverez par exemple des exchanges généralistes qui proposent en plus des cryptomonnaies et des produits dérivés d’autres marchés tels que le forex et les matières premières. Vous trouverez également d’autres qui sont spécialisés dans un seul secteur boursier. Si vous êtes un débutant, il vous sera plus bénéfique d’opter pour une plateforme de courtage spécialisée exclusivement dans les cryptomonnaies. Ainsi, vous ne vous perdrez pas dans les différentes options que propose le site.

Créer un compte d’utilisateur sur la plateforme de courtage choisie

Vous devriez ensuite créer un compte d’utilisateur sur la plateforme de courtage. Sans ce compte, vous ne pouvez ni acheter ni vendre des monnaies virtuelles cryptées sur la plateforme. Car, vous n’êtes pas actif dans la base de données du courtier. En créant le compte d’utilisateur auprès de votre courtier en ligne, vous aurez un espace virtuel spécialement dédié pour vos différentes transactions. Vous pouvez également grâce à ce compte consulter l’historique de vos transactions passées.

Déposer de l’argent sur votre compte d’utilisateur

Dès votre compte d’utilisateur créé, il faudra y déposer de l’argent. En effet, pour acheter la devise de votre choix, vous devriez disposer de monnaie fiat. C’est grâce à ce dépôt que vous pouvez échanger des monnaies fiat contre les monnaies virtuelles cryptées de votre choix. Sur la plupart des plateformes de courtage, les investisseurs ont le choix entre de nombreux systèmes de paiement électronique pour effectuer un dépôt.

Acheter les cryptomonnaies de votre choix

Dès que votre compte d’utilisateur est rechargé en monnaie fiat, vous pouvez commencer l’achat des devises cryptographiques de votre choix. Pour bien investir dans les cryptomonnaies, ce n’est pas toutes les devises cryptographiques qu’il faut acheter. Certaines sont plus prometteuses tandis que d’autres ne la sont pas.

Avant l’achat d’une monnaie virtuelle cryptographique, vous devriez avant tout définir votre stratégie d’investissement. Si vous envisagez de faire un investissement à court ou à moyen terme, vous devriez privilégier les cryptomonnaies déjà valorisées. Ainsi, vous opérerez des achats pendant les tendances baissières pour les revendre dès que les tendances sont haussières. Si vous êtes dans la perspective d’un investissement à long terme, vous pouvez miser sur de nouvelles monnaies virtuelles cryptées. Car, il s’agira dans ce cas d’acheter des devises émergentes qui sont prometteuses et de les stocker afin de les revendre sur le long terme. Toutefois, vous devriez avoir un sens aiguisé de la prédiction pour pouvoir miser sur les devises prometteuses.